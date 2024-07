di Redazione

Presentato a Agnone il progetto per i lavori di messa in sicurezza e completamento degli impalcati dei viadotti “Femmina morta I” e “Femmina morta II”. L’intervento permetterà di ultimare la variante che collega Agnone all’Abruzzo e sarà realizzato grazie alle risorse provenienti dalla programmazione concordata tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS. All’incontro presenti il sindaco Daniele Saia, l’assessore regionale Michele Marone e il responsabile ANAS ing. Antonio Marasco. Il progetto riguarda interventi strutturali alla sottostrutture dei due viadotti, che si presentano con cantiere non finito dall’interruzione dei lavori risalente al 1997, la progettazione strutturale degli impalcati e la progettazione stradale con le connessioni alla viabilità esistente. Lo stato di conservazione dell’opera in calcestruzzo armato presenta ammaloramenti diffusi con esplosione del copriferro, corrosione degli appoggi e giunti stradali da sostituire. Per predisporre il progetto sono state svolte indagini volta a raggiungere un livello di conoscenza adeguato per svolgere le verifiche strutturali necessarie.

(fonte e foto: Vasto Web)