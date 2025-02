di Redazione

Si conclude ad Agnone il progetto “Radici in Movimento – Ed. 2024” con l’evento “Tavolo Tecnico e Strategie Future”, promosso dall’Amministrazione Comunale e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nell’ambito delle iniziative connesse al “2024, Anno delle Radici Italiane”. L’evento, realizzato con il supporto di FormazioneTurismo e Italea Molise, ha riunito esperti e istituzioni nazionali per discutere il ruolo del Turismo delle Radici, fenomeno in crescita che coinvolge discendenti di emigrati italiani in cerca delle proprie origini culturali e familiari. Fortemente voluto dal Sindaco Daniele Saia, il Tavolo Tecnico si è posto come punto di partenza concreto per nuove strategie di sviluppo territoriale legate ai flussi di ritorno, favorendo un confronto operativo tra istituzioni, ricercatori e operatori del settore. Il tema del Turismo delle Radici suscita infatti un vivo interesse nel territorio, come evidenziato dalla dott.ssa Costanza Travaglini, coordinatrice regionale per il MAECI, che ha sottolineato la forte partecipazione delle amministrazioni locali molisane al bando ministeriale per i comuni. Questo ha portato alla realizzazione di un numero significativo di progetti dedicati a eventi e attività rivolti ai viaggiatori delle radici. Durante i lavori, tema prioritario è stato il sorprendente potenziale del Turismo delle Radici, per la crescita economica e culturale del Molise, attraverso la valorizzazione delle tradizioni e il rafforzamento dei legami con le comunità molisane nel mondo. In particolare, è stato evidenziato l’interesse e l’impegno delle istituzioni locali, con il dott. Quintino Pallante, Presidente del Consiglio Regionale del Molise e membro del Consiglio dei molisani nel Mondo, e la dott.ssa Maria Tirabasso, responsabile del Servizio Programmazione e promozione interventi a favore dei Molisani nel mondo della Regione Molise. Gli interventi tecnici hanno visto la partecipazione di esperti di rilievo nazionale e internazionale. La dott.ssa Marina Gabrieli, coordinatrice nazionale del progetto “Bando delle Idee” per il MAECI, ha illustrato dati e testimonianze legate ai Viaggi delle Radici, mentre la dott.ssa Tiziana Nicotera, docente e ricercatrice, ha sottolineato il ruolo dei prodotti agroalimentari come leva di sviluppo territoriale. Parte attiva della discussione la dott.ssa Letizia Sinisi, consulente per enti nazionali, la quale ha presentato dati e modelli consolidati a livello nazionale. Un contributo significativo è arrivato dagli operatori locali: lo storico e giornalista Nicola Mastronardi ha messo in luce l’identità distintiva e le peculiarità del territorio regionale, elementi chiave per un’esperienza di viaggio autentica e coinvolgente. Maxi Manzo, giovane operatore culturale italo-argentino, ha condiviso la sua esperienza personale di Viaggio delle Radici in Molise, offrendo uno sguardo diretto sulle aspettative delle comunità molisane all’estero, con particolare attenzione alle nuove generazioni, considerate la vera sfida per il futuro del turismo delle origini. A raccogliere questa sfida è il team Italea Molise che, su incarico del MAECI, rappresenta il collante tra le istituzioni locali ed estere e i Viaggiatori desiderosi di riconnettersi con le proprie radici molisane. Il Tavolo Tecnico ha affrontato temi chiave come comunicazione, unicità dell’offerta turistica e monitoraggio dei dati, sottolineando la necessità di un approccio strutturato. A conclusione dell’incontro, è stata condivisa la volontà di avviare un Protocollo di Intesa per rafforzare i legami tra il Molise e la sua diaspora, puntando su uno sviluppo economico e sociale sostenibile legato alle radici.