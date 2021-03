L’Amministrazione comunale di Agnone rende noto che è stato messo a gara il primo lavoro programmato nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha indetto, nelle sue funzioni di Centrale di Committenza per il Comune di Agnone, in virtù della sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise, una procedura aperta relativa all’intervento A1-01-L- Lavori di “Miglioramento della strada intercomunale Vastogirardi – Agnone nella tratta: Civitella di Vastogirardi – Colle Vucci di Agnone in Provincia di Isernia”.

Le offerte per il bando dovranno essere inserite sul portale ingate.invitalia.it entro le ore 10:00 del 10/03/2021. L’importo dell’appalto è pari ad € 771.400,00 di cui € 748.600,00 per importo dei lavori soggetti a ribasso e € 22.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo. Il sindaco Daniele Saia ha così commentato la questione: “Siamo alle battute di partenza del primo grande appalto della nostra Amministrazione e siamo soddisfatti che riguardi una delle strade interpoderali di collegamento con l’Altissimo Molise, che va da Colle Vucci alla Civitella di Vastogirardi.

La realizzazione dell’appalto andrà a migliorare la viabilità dell’esistente primo tratto, mentre porterà a realizzazione il secondo tratto che va dalle Masserie Orlando alla S.P. 87. Nonostante il duro periodo, abbiamo continuato a lavorare affinché tutte le criticità sollevateci da Invitalia per giungere all’appalto venissero risolte con grande impegno e dedizione, per tal motivo ringraziamo l’Ufficio Tecnico e i progettisti dell’opera che ci hanno sostenuto nell’eliminazione dei vari ostacoli.”