Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno realizzato un servizio di controllo straordinario del territorio, che ha interessato tutta l’area di competenza della compagnia altomolisana.

Schierate sul campo numerose pattuglie provenienti sia dalle Stazioni che dal Nucleo Operativo coadiuvate in fase operativa da “Sissi”, pastore tedesco specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti in forza al Nucleo Cinofili di Chieti. I militari hanno passato al setaccio diversi obiettivi ritenuti sensibili per quanto concerne il fenomeno dello spaccio e, nel corso di un posto di controllo, hanno sorpreso un giovane in possesso di alcuni grammi di “Marijuana”.

I controlli sono poi stati estesi alla circolazione stradale dove sono state accertate numerose violazioni al codice della strada, con particolare attenzione verso chi utilizza il telefono cellulare alla guida o chi non indossa le cinture di sicurezza.

Oltre i fini repressivi, il servizio a largo raggio ha permesso di proiettare su tutto il territorio una massiccia presenza di uomini e mezzi, finalizzata ad assicurare una maggiore prevenzione generale ed una costante vigilanza sulla sicurezza dei cittadini.