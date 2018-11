Le immagini mostrano chiaramente il gesto incivile del lancio dell’immondizia dal finestrino dell’auto. Il sindaco Marcovecchio ha deciso di rendere pubblico il video per dare un segnale forte a tutta la cittadinanza.

Questo il commento, allegato al video, postato sul profilo Facebook del Comune di Agnone

“Sanzioni e video on-line per gli incivili che anziché utilizzare il servizio (che pagano!) di raccolta porta a porta o le comode casette informatizzate preferiscono spargere rifiuti per strada. Per chi non rispetta le regole del vivere civile e la natura nessuna pietà”.