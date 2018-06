Angelo Antonio Tiberio, 60 anni, farmacista, vive con la moglie ad Agnone. Il 30 maggio la moglie è uscita di casa intorno alle 17:00 per andare al lavoro, mentre lui era in casa a riposare. Quando è rientrata poco dopo le 20:00 non lo ha trovato in casa e di lui non ha avuto più notizie.

Si è allontanato con la sua auto, una Citroen C4 “Aircross” bianca targata EN852HV. Ha con sé i documenti e le chiavi di casa, ma non il cellulare. Non ha bancomat né carte di credito. Non ha con sé i farmaci per la sua terapia.

L’uomo è scomparso da quasi un paio di settimane. Un elicottero ha anche sorvolato l’Alto Molise. Effettuate verifiche anche nei porti, negli aeroporti e sulle autostrade, ma dell’uomo e della sua auto per ora non ci sono tracce.

Sul sito web della trasmissione Rai è stata pubblicata la sua foto una scheda anagrafica.