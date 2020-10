Un uomo di 59 anni, dipendente comunale, ha perso la vita in un incidente nei campi avvenuto alle porte di Agnone nel pomeriggio di oggi, domenica 25 ottobre. Dalle prime informazioni sembra che il 59enne, a bordo di un trattatore, abbia perso il controllo del mezzo che si è ribaltato non lasciandoli scampo. A dare l’allarme è stato il fratello. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Al momento non sono ancora note le cause che hanno provocato la tragedia.