Erano impegnati in un servizio perlustrativo e di controllo del territorio quando hanno notato una coltre di fumo alzarsi da una zona rurale e hanno deciso di andare a vedere cosa stesse succedendo. E’ stato il pronto intervento dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Agnone a domare l’incendio che si era propagato all’interno di un rudere probabilmente utilizzato come deposito per attrezzi agricoli dal proprietario.

Scongiurata l’ipotesi che l’incendio potesse rappresentare un pericolo per la cittadinanza, sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Agnone per le operazioni di spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area. I Carabinieri della Compagnia altomolisana stanno procedendo con gli approfondimenti del caso al fine verificare l’origine dell’incendio e per accertare eventuali responsabilità.