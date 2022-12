Soddisfazione da parte di tutta l’organizzazione. Gli Amministratori fanno sapere: è solo l’inizio!

AGNONE – È trascorso qualche giorno dalla prima Festa dei fuochi rituali, un evento culturale che ha visto la partecipazione di ben sette comuni con le relative tradizioni, e il Comune è già all’opera per la Grande ‘Ndocciata in programma per sabato 10 dicembre. Sono le 18.00 quando il Primo Cittadino di Agnone, Daniele Saia, comincia a percorrere il corso principale della cittadina agnonese in compagnia degli colleghi di Belmonte del Sannio, Anita Di Primio, Civitanova del Sannio, Roberta Ciampitiello, Montefalcone nel Sannio, Fabio Pasciullo, e Oratino, Roberto De Soccio.

Accolti dagli applausi degli spettatori, i Sindaci raggiungono la pedana posta in Piazza Giovanni Paolo II, dove vengono intervistati dal giornalista Nicola Mastronardi e inaugurano ufficialmente la serata. Poco dopo la Faglia di Oratino raggiunge la delegazione, cavalcata dall’infermiera Fausta Cimmino e l’adolescente Giusy Marcovecchio a simboleggiare rispettivamente la rinascita dal Covid e un futuro di rinascita per le aree interne.

Comincia così lo spettacolo di fuoco e di fiamme che si concluderà in Via De Gasperi con un enorme falò della fratellanza e poi con l’accensione della Faglia, ai piedi della scalinata di Salita Buonarroti. Le strade gremite, pian piano, si svuotano e il pubblico segue il corteo che si ritrova in Largo Sabelli dove la delegazione di Sindaci conclude la serata.

1 du 7

“Un sogno che si avvera”. Riassume così il Sindaco Saia la manifestazione. “È stupendo vederci tutti qui riuniti e, soprattutto, impegnati per un fine comune: portare in alto le nostre tradizioni e condividerla anche al di fuori delle nostre rispettive comunità. Ed è solo l’inizio. Lavoreremo per dare un seguito a questa splendida esperienza, allargandone i confini e ingrandendone le dimensioni” ha spiegato il Primo Cittadino. “Impegno e dedizione. Sono questi gli ingredienti necessari per la riuscita di eventi di calibro che poi sono anche la metafora dell’imprenditoria. Faccio un appello ai giovani” ha esclamato con forza Saia: “Sognate in grande e lavorate duro. La nostra è una terra che ha bisogno di gente come voi”.

L’evento, ideato e voluto del Comune di Agnone, è il risultato della collaborazione tra Presidenza del Consiglio Regionale, Assessorato al Turismo, Amministrazioni, Associazioni di volontariato, cittadini e operatori turistici ha registrato migliaia di presenze, oltre ogni aspettativa, e fa ben presagire per il prossimo appuntamento importante a calendario: la Grande ‘Ndocciata del 10 dicembre. Intanto incalzano i preparati anche per gli eventi di animazione a calendario: l’8 dicembre l’Orchestra Molisana si esibirà al Teatro Italo-Argentino; il 9 dicembre salirà in consolle Dj Molella, accompagnato da Loryvoice e Andrea Mattioli; il 10 dicembre invece le Fontane di Viorica e infine il 17 dicembre Edoardo Bennato sarà in concerto al Teatro Italo-Argentino.