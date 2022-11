Lo staff a lavoro per l’organizzazione della manifestazione del 3 dicembre ad Agnone.

AGNONE – Si è tenuta sabato 5 novembre presso la sede municipale di Via Verdi, la prima riunione che ha visto l’intero team organizzatore partecipe. Obiettivo del meeting: organizzare al meglio l’appuntamento di sabato 3 dicembre. A margine dell’incontro, è emerso che la sfilata dei fuochi seguirà lo stesso percorso della Ndocciata, con partenza dal monumento all’emigrante e arrivo in via Alcide de Gasperi.

L’ordine di sfilata sarà il seguente: in apertura la faglia Oratino seguita dalle ndocce Civitanova, le farchie Montefalcone, le farchie salcito e le ndocce di Agnone. La ‘Ndoccia di Pietrabbondante, invece, sarà fissa in Largo Sabelli, davanti alla scalinata di S. Antonio.

Al termine del corteo, nel quale sfileranno anche i costumi tipici dei comuni partecipanti, un percorso del gusto con i piatti tipici della cucina locale. L’appuntamento è il 3 dicembre ad Agnone per quella che sarà la prima festa dei fuochi rituali. Seguiranno maggiori aggiornamenti.