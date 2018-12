Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Compagnia di Agnone hanno eseguito un servizio a largo raggio di controllo del territorio, con l’impiego di numerose pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Radiomobile, con particolare attenzione al contrasto delle attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività preventiva ha riguardato soprattutto gli istituti scolastici dove, con l’ausilio dell’unità cinofila dell’Arma, sono stati condotti controlli sia all’interno delle classi che nelle aree che potrebbero rappresentare luoghi interessati dal consumo e dalla vendita di sostanze stupefacenti da parte dei giovani.

L’operazione dell’Arma dell’alto Molise, finalizzata, inoltre, alla repressione dei reati di natura predatoria ha portato alla denuncia di alcuni giovani del luogo per il furto di un’autovettura.

L’automobile era stata sottratta al legittimo proprietario alcuni giorni fa in pieno centro ad Agnone e le immediate indagini condotte dagli uomini in divisa hanno permesso di individuare i responsabili e ritrovare l’autovettura.

Tali attività di prevenzione e contrasto, con particolare riferimento alla vigilanza in prossimità dei plessi scolastici, continueranno ad essere svolti quotidianamente dalle pattuglie insistenti su tutto il territorio dell’Alto Molise, al fine di rendere sempre più incisiva l’azione di controllo del territorio e la prevenzione dei reati.