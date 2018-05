Fine settimana di controlli in provincia di Isernia da parte dei Carabinieri, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di reato. Nell’ambito di tali attività i militari del Nor di Agnone hanno sorpreso un 30enne di Napoli, intento ad esercitare il commercio ambulante di capi di abbigliamento senza la prevista autorizzazione. Per l’uomo è scattata la contestazione della violazione amministrativa per esercizio abusivo dell’attività di commercio, mentre l’intera merce del valore di circa ottocento euro, è stata sottoposta a sequestro.

A Sesto Campano, i militari hanno denunciato un 19enne rumeno. Il giovane è stato fermato per un normale controllo su strada, ma fin da subito si è mostrato piuttosto nervoso, atteggiamento tipico di chi ha qualcosa da nascondere. Per questo i Carabinieri hanno deciso di fare qualche accertamento in più. E così, nel bagagliaio, hanno trovato una mazza da baseball della lunghezza di oltre ottanta centimetri, che è stata sequestrata. Il giovane, invece, dovrà rispondere del reato di porto di arma impropria. Ulteriori indagini sono in corso per accertare il motivo del possesso della mazza.