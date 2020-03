Il colpo di scena questa mattina, allorquando 7 consiglieri comunali, hanno protocollato le loro dimissioni decretando la caduta dell’amministrazione comunale di Agnone guidata dal sindaco Lorenzo Marcovecchio. I dimissionari sono: Saia, Catauro, Sabelli, Scarano, gli ex assessori Marcovecchio e Melloni e il consigliere Cellilli.

Il Sindaco era stato eletto nel giugno del 2016. Sorprende la notizia, ma non più di tanto, visto che da tempo c’era maretta nella maggioranza che sosteneva Marcovecchio. Da parte sua, il primo cittadino, ha detto: “Prendo atto di questa decisione, sinceramente non me l’aspettavo, visto il periodo così delicato”