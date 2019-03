Una bambina di 5 anni precipitata dal balcone di casa nel centro di Agnone, dopo un volo di circa 4 metri. Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata d’urgenza al ‘Veneziale’ di Isernia.

Una caduta che poteva avere conseguenze tragiche. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. In questo momento si sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.