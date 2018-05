Il prossimo 2 giugno 2018 si svolge l’undicesima edizione consecutiva del pellegrinaggio a piedi dedicato a San Francesco Caracciolo (nato Villa Santa Maria (CH) 13 ottobre 1563 – morto ad Agnone (IS) 4 giugno 1608), fondatore dei Chierici Regolari Minori (padri caracciolini) e patrono dei cuochi.

Il pellegrinaggio ripercorre l’ultimo tratto del viaggio che il Santo, di ritorno da un pellegrinaggio a Loreto, stava facendo sulla via del ritorno verso Napoli: dopo essere passato a Villa Santa Maria per salutare i suoi parenti, era giunto ad Agnone, dove la morte lo colse improvvisamente il 4 giugno 1608. Il pellegrinaggio percorre la cosiddetta “via degli oliarai”, che anticamente collegava Villa Santa Maria con Agnone passando per Roio del Sangro, l’abetina di Rosello, Montecastelbarone e Sant’Onofrio.

Il programma prevede

Partenza a piedi alle ore 9.00 da Roio del Sangro, davanti al monumento del cuoco (ci sarà un pullman da Villa Santa Maria per raggiungere Roio del Sangro, con partenza ore 8); pranzo proprio al sacco a Montecastelbarone; arrivo all’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone entro le ore 17; inizio processione dall’ospedale San Francesco Caracciolo verso la chiesa dell’Annunziata, dove alle 18 verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal Preposito Generale dei Chierici Regolari Minori. Le meditazioni di questa edizione del pellegrinaggio sono ispirate al prossimo Sinodo dei giovani.

Il giorno precedente, venerdi 1 giugno, i pellegrini potranno vivere un momento di convivialità a partire dalle ore 20.30 a Villa Santa Maria in onore del santo patrono dei cuochi. Per informazioni sulle modalità di partecipazione si possono consultare le pagine facebook “cammino di san francesco caracciolo” e “pellegrinaggio caracciolino”.

Email

[email protected]

Facebook

cammino di san francesco caracciolo

pellegrinaggio caracciolino