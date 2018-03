Durante l’incontro di Coppa Italia, Vastogirardi-Real Giulianova, un giovane tifoso è stato sorpreso dai Carabinieri della Compagnia di Agnone in possesso di marijuana.

Il ragazzo, un 25enne di Giulianova arrivato allo stadio “Civitelle” per assistere alla partita, è stato trovato in possesso di un involucro contenente marijuana. Accompagnato dai militari in Caserma, nei suoi confronti è scattata la segnalazione alla competente Autorità per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ed il sequestro della droga rinvenuta.

Intanto i Carabinieri stanno anche valutando di avanzare una eventuale proposta per l’emissione del D.A.SPO (Divieto di accedere a manifestazioni sportive) nei confronti del giovane tifoso.