Qualcosa si è mosso, finalmente ! Dopo mesi di paziente attesa e dopo ripetute segnalazioni perché la realizzazione venisse convenientemente restaurata in ragione di quanto rappresenta e dei valori che trasmette, dopo tanta attesa -si diceva- finalmente si è avviato il restauro del Monumento al Carabiniere di piazza D’Acquisto a Venafro. Da mesi presentava alla base le colonnine in pietra abbattute e spezzati i ferri che le collegavano, il tutto con buona probabilità causato inavvertitamente dall’urto di mezzi su gomma in transito, dato che la cosa già si era verificata in passato. Solo che precedentemente si era interventi ad horas restaurando e recuperando a tempo di record, mentre questa volta si è lasciato a lungo il monumento “in ginocchio”, ossia con le colonnine a terra e le catene in ferro spezzate, una immagine nient’affatto bella a vedersi. Finalmente, dopo ripetute segnalazioni ed inviti ad intervenire, qualcosa si è mosso e le colonnine in pietra alla base del Monumento sono state nuovamente fissate al suolo col cemento. Restano da restaurare le catene di ferro che collegano le colonnine stesse e che risultano spezzate. Si é cioè a metà dell’opera, ma è già tanto che si sia intervenuti, seppure solo parzialmente. Ovviamente la collettività venafrana aspetta di tornare ad ammirare nella sua interezza e nel breve il Monumento cittadino al Carabiniere di piazza D’Acquisto pienamente restaurato a ribadire valori socio/civili ed importanza dell’Arma dei Carabinieri per il progresso d’Italia, unitamente a tutte le altre forze dell’ordine.