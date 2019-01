Martedì 5 e mercoledì 6 febbraio alle 21 presso l’Auditorium di Isernia La stagione teatrale della Fondazione Molise Cultura prosegue con un grande musical: “Aggiungi un posto a tavola”, commedia musicale di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri e liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, musiche di Armando Trovajoli.

I biglietti sono disponibili on line cliccando su https://www.liveticket.it/fondazionemolisecultura#EventsTitleAnchor

Oppure presso la biglietteria dell’Auditorium “Unità d’Italia” aperta da lunedì 28 gennaio al lunedì 4 febbraio (sabato e domenica esclusi) dalle ore 17.00 alle ore 20; Il 5 e 6 febbraio dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00

La storia, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che riceve un giorno un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese dall’imminente secondo diluvio universale. Il giovane parroco, aiutato dai compaesani, riesce nella sua impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino che tenterà di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a dura prova gli uomini del paese, ma che si innamorerà di Toto e accetterà di sposarlo.

Giunto il momento di salire sull’arca, un cardinale inviato da Roma convince la gente del paese a non seguire Don Silvestro, accusandolo di pazzia, cosicché sull’arca, sotto il diluvio, si ritrovano solo lui e Clementina, la giovane figlia del sindaco da sempre perdutamente innamorata di lui. Il giovane curato decide però di non abbandonare il suo paese e i suoi amici e Dio, vedendo fallire il suo progetto, fa smettere il diluvio. Per brindare al lieto fine Don Silvestro aggiunge un posto a tavola per… Lui!

Gianluca Guidi interpreta Don Silvestro, Emy Bergamo Consolazione, Marco Simeoli interpreta il Sindaco Crispino, Piero Di Blasio Toto, Francesca Nunzi Ortensia, Camilla Nigro Clementina; “la voce di Lassù” è di Enzo Garinei.