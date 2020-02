Presentata nel pomeriggio di ieri, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, la bozza dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per lo sviluppo delle imprese”.

Da una parte, il presidente della Regione e l’assessore alle attività produttive con i responsabili della Struttura regionale, dall’altra, il Tavolo permanente “Area di crisi complessa”, il partenariato economico-sociale e gli ordini professionali. Un incontro proficuo, che è servito ad approfondire la proposta predisposta dalla Regione e a recepire le osservazioni degli stakeholder. La dotazione finanziaria complessiva destinata all’intervento è pari ad euro 15.867.791,74 ed è così ripartita: euro 2.800.000,00 per contributo in conto capitale ed euro 5.599.815,08 per finanziamento agevolato relativamente all’Area di crisi complessa; euro 2.500.000,00 per contributo in conto capitale ed euro 4.967.976,66 per finanziamento agevolato per quanto riguarda la restante parte del territorio molisano.

Beneficiari dell’avviso sono: le piccole e medie imprese (PMI) definite secondo la classificazione di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005; i liberi professionisti, che, ai sensi dell’art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell’accesso alle agevolazioni; aspiranti imprenditori che intendono costituire nuove imprese, purché l’impresa sia formalmente costituita, iscritta al Registro delle Imprese, e facciano pervenire la relativa comunicazione entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni; le aggregazioni stabili tra imprese, anche in forma di rete, costituite da almeno tre imprese nelle forme consentite dalla legge.

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono avere almeno un’unità operativa nella regione Molise o impegnarsi ad aprirla entro 60 giorni dalla concessione delle agevolazioni.