REQUISITI

Solitamente, sia per il personale dirigenziale che per quello non dirigenziale, non sono previsti limiti massimi di età ma è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generici:

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti politici;

cittadinanza italiana;

idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Per quanto riguarda i requisiti specifici e il titolo di studio richiesto per ciascun profilo sarà necessario attendere l’uscita dei bandi per conoscere ogni dettaglio.

PROVE D’ESAME

Ciascun bando per le assunzioni 2021-2022 potrà prevedere l’espletamento delle seguenti prove d’esame:

prova oggettiva attitudinale volta a misurare competenze trasversali attraverso la somministrazione di un test di logica.

prova oggettiva tecnico-professionale, volta a misurare le conoscenze tecniche dei candidati nelle materie previste dai relativi bandi di concorso attraverso la somministrazione di una serie di quesiti a risposta multipla.

Alla prima prova sono ammessi a partecipare tutti i candidati. Invece alla seconda prova sono ammessi esclusivamente i candidati che rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre o cinque volte il numero dei posti da coprire nella sede per la quale concorrono, in base a quanto specificatamente previsto da ciascun bando.

Entrambe le prove sono strutturate con un questionario composto da circa 80 quesiti con 3 o 5 alternative di risposta per ciascuna domanda. I quesiti saranno tutti inediti. I concorsi per dirigenti potranno prevedere, oltre alle prove oggettive attitudinali e tecniche sopra descritte, anche prove preselettive e prove scritte tradizionali.

MODALITÀ DI SELEZIONE

In accordo con le nuove regole relative ai concorsi pubblici introdotte per l’emergenza coronavirus (COVID-19), verranno privilegiate selezioni a distanza in modalità telematica, e prove preselettive decentrate. La correzione delle prove oggettive attitudinali e tecniche avverrà con lettura automatizzata tramite strumenti informatici.

COME PRESENTARE DOMANDA

Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere presentate in forma telematica online. Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione bandi di concorso, sarà disponibile un link di accesso alla procedura di compilazione della domanda. Prima di procedere all’invio della domanda sarà necessario effettuare una registrazione online che permette di avere username e password. Una volta terminata la procedura ogni candidato potrà stampare una ricevuta dell’invio della domanda che attesta anche la data e l’ora di inserimento.

BANDI

Gli interessati alle future assunzioni Agenzia Entrate devono attendere l’uscita dei bandi pubblici, prevista entro i prossimi mesi del 2021. Dato che il reclutamento avviene mediante concorsi pubblici, le selezioni non vengono segnalate attraverso la pagina Agenzia delle Entrate Lavora con noi. Gli avvisi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella pagina Agenzia delle Entrate Concorsi non scaduti del portale web dell’ente.

