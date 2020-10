In Agenzia delle Dogane concorsi in arrivo per oltre 1.200 assunzioni di personale. L’ente pubblico, che gestisce il sistema doganale italiano, ha approvato due bandi di concorso per assumere Funzionari e Amministrativi, già pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Ecco cosa sapere sui nuovi concorsi pubblici.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato in GU due bandi per la copertura di 1266 posti di lavoro. I nuovi bandi di concorso Agenzia Dogane serviranno a selezionare nuovo personale, da assumere per potenziare gli organici dell’ente. Inoltre consentiranno l’inserimento di nuove figure necessarie anche per far fronte all’incremento delle attività dell’Agenzia connesso alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Posti a concorso

Dei 1266 posti di lavoro Agenzia Dogane e Monopoli da coprire, 766 riguardano Funzionari e 460 Assistenti Amministrativi. Una parte delle assunzioni riguarda i seguenti profili:

70 esperti in relazioni internazionali, per le attività di analisi, controllo e antifrode;

145 ingegneri;

100 esperti amministrativi e contabili, per potenziare le attività ispettive e di accertamento;

150 chimici;

140 esperti in analisi quantitative statistico matematiche e gestione dati;

86 esperti informatici;

80 analisti dei mercati finanziari;

50 esperti per uffici legali e contenzioso;

50 assistenti per le attività di accertamento sulle accise;

20 interpreti;

15 architetti.

Selezione Le procedure concorsuali per le assunzioni Agenzia delle Dogane prevedono l’espletamento di una prova preselettiva, seguita da prove scritte e orali. Saranno articolate secondo le nuove modalità per i concorsi introdotte in risposta all’emergenza Coronavirus e per semplificare, accelerare e digitalizzare le selezioni pubbliche. Troverete i dettagli nei rispettivi bandi. Bandi e domanda Le domande di ammissione ai concorsi Agenzia delle Dogane per 1226 assunzioni devono essere presentate, entro il 5 Novembre 2020. ALLEGATI Bandi e Domanda

