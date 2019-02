Il segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo, comunica che lunedì 4 febbraio 2019, alle ore 10:00 dinanzi la Casa di Reclusione di Campobasso sita in Via Cavour, si terrà manifestazione di solidarietà per il collega sospeso. Parteciperanno in molti e si illustreranno le iniziative da intraprendere.