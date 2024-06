di T.A.

Si sono ritrovati a centinaia, tra piccoli, giovani e adulti ambosessi, per l’annuale BASKET DAY promosso dal Venafro Basket agli spazi sportivi del Palace Hotel di Venafro e la giornata è risultata quanto mai festosa, riuscita e partecipata. Dai più piccoli ai loro genitori, tutti a divertirsi assieme a dirigenti, tecnici e collaboratori della dinamica pallacanestro cittadina, da decenni “sulla breccia” e sempre capace di coinvolgere le nuove generazioni nella sana pratica sportiva del basket. In effetti il BASKET DAY 2024 di Venafro è trascorso tra piacevoli dimostrazioni sportive, tuffi in piscina, gare all’insegna del reciproco rispetto, tanto divertimento e degustazioni di ogni tipo per la soddisfazione di tutti i partecipanti. Un appuntamento, il BASKET DAY 2024, che ha ribadito la positiva vitalità della famiglia cestistica cittadina, vera fucina di valide generazioni future nel solco e nel nome dello sport.