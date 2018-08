Sbarca a Torino il fondo d’investimento Longway della famiglia molisana Di Gaetano, che ha già investito nell’azienda tessile Modaimpresa di Isernia. Attraverso la società Your Event Group ha acquisito il controllo del Gruppo Ventana di Torino, ex tour operator della Fiat, oggi una delle principali aziende italiane specializzate nell’organizzazione di eventi e congressi.

A capo del gruppo ci sarà Pierpaolo Pecchini. Il manager può vantare un curriculum di tutto rispetto, con esperienze nel Toroc (il comitato per l’organizzazione delle olimpiadi di Torino del 2006) e in Jumbo Grandi Eventi (una delle società della galassia Alpitour). Pecchini sarà ora amministratore delegato di Ventana, ma Luca Tonelli,presidente della commissione Confindustria Turismo del Piemonte, non lascerà la presa, collaborerà con la Longway restando consulente del Gruppo di cui deteneva le quote. «Credo ancora nello sviluppo del turismo in questo territorio — dice Tonelli — Ma dobbiamo ripartire dalle basi. E per questo mi occuperò di promuovere accoglienza di qualità». In fase di lancio c’è il Polo della Formazione Turistica torinese. Un consorzio che riunisce la Piazza dei Mestieri guidata da Dario Odifreddi, la Scuola di amministrazione aziendale, Fondazione Its Turismo e la Tourism Talent Factory di Luca Tonelli.

Ventana ha raggiunto il suo apice nel 2015: 35 milioni di euro e 75 dipendenti, organizzando i congressi e gli eventi del Lingotto Fiere, e portando sotto la Mole i convegni internazionali di medicina. La Longway Investments, presieduta da Fernando Di Gaetano, ex manager Natuzzi e Parmalat, mantiene la sede operativa a Torino, nei dintorni di piazza Benefica, in una villa di via Bagetti 31, dove a fine settembre sarà inaugurata la nuova «casa» Ventana e dove lavoreranno i 35 dipendenti. La società che acquista il marchio Ventana si chiama Your Event Group ed è registrata come startup innovativa alla Camera di commercio di Milano, una scelta «hi-tech» per spingere sulla trasformazione digitale dell’azienda torinese.