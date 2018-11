Posti disponibili

Gli 800 posti messi a concorso saranno così ripartiti:

n. 750 per categorie che saranno assegnate dalla Forza Armata;

per categorie che saranno assegnate dalla Forza Armata; n. 50 per il settore d’impiego “incursori“.

Il reclutamento sarà effettuato in un unico blocco con due distinti incorporamenti, così suddivisi:

1° incorporamento , previsto nel mese di maggio 2019, per i primi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito per “VFP1 ordinari“;

, previsto nel mese di maggio 2019, per i primi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito per “VFP1 ordinari“; 2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2019, per i secondi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito, di cui 350 posti per “VFP1 ordinari“, e 50 posti per “VFP1 incursori”.

Requisiti

I principali requisiti di ammissione al concorso:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;

e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione o licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni […];

licenza media;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile ;

; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate […];

e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate […]; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate;

Possono concorrere per i posti previsti per il settore d’impiego “incursori” solo i candidati di sesso maschile e gli stessi devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista per tale settore d’impiego dalla normativa vigente. Tutti i requisiti di partecipazione sono dettagliatamente elencati nell’articolo n. 2 del bando.

Domanda e scadenza

La domanda di partecipazione dev’essere presentata telematicamente, collegandosi al portale concorsi on-line del Ministero della Difesa, entro il 23 novembre 2018.

ALLEGATI

Bando

Domanda