Anche il tabellone maschile ha completato la sua seconda giornata di competizione con un percorso sempre più denso di emozioni forti vissute dai tanti spettatori presenti sugli spalti per una competizione, quella del Trofeo delle Regioni, che fa anche da ideale apripista verso gli Europei senior che saranno ospitati tra agosto e settembre in Italia con tanto di esposizione, sabato all’esterno del PalaUnimol (sede degli ultimi atti della competizione), del trofeo della Cev (la confederazione europei della pallavolo).

Per l’Umbria – nello scenario del Montini – il mercoledì si è palesato come alterno perché, dopo l’affermazione arrivata al tie-break con il Friuli Venezia Giulia, non c’è stato nulla da fare contro la Lombardia (2-0 per i padani con parziali di 25-8 e 25-18), prologo per i lombardi ad un ulteriore exploit, nella circostanza contro il Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso per 2-0 con parziali di 25-13 e 25-14.

Sul parquet del PalaVazzieri l’ingresso del Veneto ha portato alla messa in mostra delle qualità del team del Nord-Est che prima ha superato la Calabria per 2-0 (parziali di 25-13 e 25-19) e poi ha avuto la meglio sulla Sicilia, anche in questo caso per 2-0 con parziali di 25-15 e 25-19.

Nell’impianto di Vinchiaturo il Trentino non ha lasciato scampo alla Puglia (parziali di 25-20 e 25-19), arrendendosi poi al Lazio con parziali di 25-17 e 25-6.

Nell’impianto griffato Aia AeQuilibrium di Villa De Capoa, invece, l’Emilia Romagna entrata in corsa ha saputo prima sbarazzarsi della Toscana con parziali di 25-21 e 25-14 dovendo poi arrendersi alle Marche, vincitrici della poule, al tie-break con un successo in rimonta per il sestetto affidato a Romano Giannini che, ceduto il primo set 25-18, si è imposto nei parziali successivi per 25-21 e 15-10.

Nella struttura del Galanti il Molise, dopo lo stop con la Liguria, è stato costretto a masticare nuovamente amaro contro i ‘cugini’ dell’Abruzzo che hanno avuto la meglio per 25-9 e 25-8. Nel terzo confronto, concluso al tie-break, liguri a segno sugli abruzzesi con parziali di 25-13, 21-25 e 15-8.

A Mirabello Sannitico il Piemonte ha beffato la Sardegna, uscita vincitrice dal primo confronto di giornata, con un 2-0 figlio di parziali di 25-17 e 25-20, centrando il bis (anche nel punteggio complessivo di 2-0) nel match successivo con la Basilicata con parziali di 25-14 e 25-13.

Al Pertini, infine, per la Campania il primo esame Valle d’Aosta è stato superato brillantemente con parziali di 25-8 e 25-18, così come il successivo contro l’Alto Adige sempre per 2-0 con parziali di 25-20 e 25-19.

Ora, anche sul versante maschile, tutte le attenzioni sono proiettate su di una terza giornata di competizione che sarà l’effettivo spartiacque della kermesse.

(Credit fotografico: FEDERVOLLEY)