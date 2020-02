Al momento, ad esempio, sono davvero numerose le opportunità di lavoro Adidas attive, sia in Italia che all’estero. Le posizioni aperte sono oltre 1.800 e sono rivolte sia a candidati a vari livelli di carriera che a giovani anche senza esperienza.

Adidas assunzioni in italia

Adidas seleziona personale in Italia per assunzioni e stage nei negozi e in sede. La ricerca è rivolta a candidati con esperienza variabile, a seconda dei ruoli, da inserire in area Retail. Ecco un breve excursus dei profili richiesti in questo periodo.

Addetti alle vendite

I candidati ideali possiedono competenze matematiche di base e ottime capacità comunicative. Preferibilmente hanno maturato 1 o 2 mesi di esperienza nel retail per il settore sport / moda, nella vendita e nel servizio clienti.

Assistant store manager

La risorsa dovrà contribuire alla redditività del punto vendita, impegnandosi per raggiungere e superare gli obiettivi di performance e di KPI. Dovrà coordinare lo staff di negozio e garantire la miglior esperienza di acquisto ai clienti. Inoltre, sostituirà il Responsabile dello store in sua assenza.

Adidas lavoro all’estero

Adidas Group seleziona personale all’estero, in America, Asia, Europa, Medio Oriente e Africa. I candidati selezionati potranno lavorare nei settori Accounting & Finance, Administrative, Audit, Retail, Marketing & Communications e Digital. O nelle aree Supply Chain Management, Sourcing, IT e Human Resources. E, ancora, in ambito Sales, Product Development e in altre aree. Gli inserimenti saranno effettuati sia in sede che negli store del brand.