Il Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo scrive su Facebook:

“Soltanto per evidenziare ai nuovi soloni della politica dai quali non ho certo bisogno di prendere lezioni di etica, le ragioni della mia scelta di aderire al gruppo misto in Consiglio Regionale: in primis quale conseguenza della mia candidatura da indipendente in Forza Italia che ringrazio ancora una volta per avermene dato la possibilità, e a seguire, visto che se ne parla a giusta ragione, anche per un risparmio sui costi a carico della Regione. Come prevede la legge regionale n° 20 del 4 novembre 1991, in riferimento all’articolo 3 comma 5: “Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di cui al presente articolo e quello previsto all’articolo 6 sono erogati nella misura del 50 per cento”. Non penso debba aggiungere altro, dato che sul taglio ai costi della politica non mi sono mai opposto”.