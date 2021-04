di Giampiero Giunti

Adele Di Stazio, giovane hairstylist nativa di Monteroduni, in provincia di Isernia, porta a casa una nuova esperienza ed una ulteriore crescita del proprio bagaglio professionale a seguito della partecipazione a Miss Europe Continental – concorso internazionale di bellezza che rende omaggio al fascino femminile italiano ed europeo – che si svolgerà, il prossimo Novembre, a Napoli. E’ una bella notizia che riportiamo con piacere perché riguarda l’affermazione di una giovane in carriera in un settore professionale molto impegnativo.

L’ottava edizione del concorso internazionale di bellezza, Miss Europe Continental vedrà Adele Di Stazio rappresentare il Molise. La giovane hairstylist, ormai nota per il suo talento nel mondo della moda e dell’estetica, impreziosirà le acconciature di Miss e Celebrities.

Un parterre prestigioso di vip e volti noti attenderanno le mani di Adele Di Stazio la quale, interpellata dalla nostra redazione, dichiara: “Ogni evento è sicuramente una crescita personale e professionale da aggiungere al mio bagaglio di vita, se oggi sono arrivata fin qui – continua Adele – con la mia tenacia e la voglia di mettermi in gioco è solo grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta fin dai miei primissimi percorsi formativi. Un riconoscimento con il cuore, inoltre, lo devo anche a tutte le persone che in questi anni si sono affidate lavorativamente a me dandomi fiducia e soprattutto stimoli ad andare avanti nel mio percorso professionale”.

La giovane hairstylist è stata intervistata dagli organizzatori dell’evento qualche giorno fa, questa l’intervista integrale rilasciata da Adele Di Stazio:

https://www.misseuropecontinental.com/latest-news/8-trends-for-autumn-winter-20202021-accessories/intervista-a-adele-di-stazio-hairstylist-ufficiale-di-miss-europe-continental/

Un grande in bocca al lupo dalla redazione di Futuro Molise alla giovane Adele Di Stazio per la partecipazione all’importante evento che la vedrà protagonista a Novembre. Siamo sicuri che si distinguerà per la sua professionalità e saprà emergere e stupire con il suo stile creativo e moderno.