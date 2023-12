diT.A.

Luminarie della Pro Loco nei nuovi quartieri a sud di Venafro, addobbi colorati in Piazza Vittorio Veneto al rione Mercato su iniziativa del Comune, ma anche tanti privati residenti nella Venafro Antica che “armatisi” di buona volontà e senso sociale hanno abbellito ed illuminato di loro iniziativa – e spesa … – vicoli, spiazzi, balconi, finestre, pareti di casa e tant’altro affinché colori e sapori della festa natalizia e di fine anno si percepissero ovunque, senza esclusione alcuna. Ed eccoli gli addobbi e le luminarie private nel centro storico ad accrescerne suggestione ambientale ed attrattiva : al Vico Parasacco al Mercato, non nuovo ad iniziative siffatte, al Vico S. Angelo di Via Plebiscito -alias la storica Via P. Rent’ – reso assai suggestivo da addobbi particolari -, al rione Colle con l’originale Natività approntata da un pensionato con tendaggi, lumi e damigiane rinvenute nella soffitta di casa, il pupazzo illuminato alle Manganelle su iniziativa di altro pensionato lì residente, i festoni colorati poco prima della Chiesa dell’Annunziata, le luminarie nelle vicinanze della Chiesa di Cristo ed al Vico Foro Augusteo, ossia lo storico Vico degli Zingari a Ciaraffella com’era detto un tempo, ed a seguire addobbi illuminati e colorati un po’ ovunque nella Venafro Antica, rendendola oltremodo bella a vedersi ed interessante da ammirare. Non avete ancora fatto una piacevole passeggiata serale tra gli storici quartieri venafrani, guardandovi tutt’intorno ? Beh, potete rimediare, incamminandovi quanto prima tra Mercato, via Plebiscito, via Redenzione, l’Annunziata, il Colle, le Manganelle, Cristo, Capo Croce, San Francesco, Ciaraffella ect. per ammirare e stupirvi piacevolmente prima di rientrare soddisfatti per il gratuito spettacolo di addobbi,festoni e luminarie offerto dai residenti della Venafro Antica, sinceramente innamorati dei quartieri che li ospitano ed ai quali va la gratitudine unanime per come curano ed abbelliscono i quartieri che li ospitano e nei quali vivono con piacevole soddisfazione.