di T.A.

Tra le due feste per eccellenza di Venafro -quella di giugno in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria ed a metà luglio la ricorrenza civile/religiosa per omaggiare la Madonna del Carmine- c’è giusto nel mezzo, ossia l’1 e 2 luglio, altro appuntamento popolare altrettanto partecipato e sentito. Trattasi della FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, venerata nella chiesetta rupestre pedemontana alle spalle di Castello Pandone che ogni sera decine di venafrani ambosessi raggiungono per la novena presieduta dal Parroco Don Gianluigi Petti. Diramato intanto il programma religioso e civile delle due giornate festive d’inizio luglio : lunedì 1 luglio h 18 S. Rosario ed h 18,30 Santa Messa ; martedì 2 luglio h 8,30 Santa Messa alla chiesetta della Madonna, h 18,00 S. Rosario in piazza Castello ed h 18.30 S. Messa sempre in piazza Castello. A seguire solenne processione nel centro storico della città che terminerà alla Cappella della Madonna delle Grazie. Per la festa civile che si svolgerà il 2 luglio su piazza Castello Pandone h 16.30 esibizione della Banda Città di Monteroduni, h 21.00 serata musicale con LE NOTE DI NIKIS BAND ed h 24.00 gran chiusura coi fuochi pirotecnici.