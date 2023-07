E’ del venafrano Alessandro Martino il miglior punteggio nazionale (70,88) nei test d’ingresso di medicina e chirurgia nella sessione di luglio 2023

Il giovane primo assoluto in Italia su 80.000 candidati

Gran bella perfomance di livello nazionale per lo studente venafrano Alessandro Martino. Il giovane, che ha eseguito la prova all’Università Statale di Campobasso, è risultato il primo in Italia su 80mila candidati nei test d’ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nella sessione di luglio 2023. Il venafrano ha conseguito il miglior punteggio nazionale, ossia 70,88, vale a dire il massimo raggiunto nei test a livello italiano. Con siffatto lusinghiero punteggio il venafrano potrà scegliere tutte le sedi universitarie di Medicina e Chirurgia sull’intero territorio nazionale. Un risultato eccellente che premia Alessandro Martino, cui vanno i più sinceri rallegramenti della nostra testata e sinceri auguri per l’ottimo prosieguo degli studi ed una brillante carriera professionale, e che ha fatto gioire di tanta soddisfazione papà e mamma, Marianna Gatta e Francesco Martino, i fratelli Maria, Amalia e Gabriele, e i nonni Lia Martino Capocasale, Gabriele e Rosaria Gatta. “Chapeau” et “Ad Majora” ovviamente al giovane Alessandro !