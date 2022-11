di Giampiero Giunti Si consolida la collaborazione fra la scuola Calcio Acli Campobasso e la società giallorossa “A calcio si gioca con la testa e con il cuore”, questo era il messaggio che la scuola calcio ad Agosto, precisamente il 6, lanciava sulla propria pagina ufficiale di Facebook per informare tutti gli utenti della collaborazione con uno dei club più importanti della Seria A e del mondo calcistico, l’AS Roma.

Un rapporto che prosegue e si consolida sempre di più. Ieri la società ha ricevuto la visita del coordinatore giallorosso Bruno Banal, del segretario generale Paolo Francheschi e da diversi tecnici giallorossi i quali hanno avuto modo di guidare l’allenamento del gruppo dei piccoli atleti nati nel 2010-2011, in particolare sul ruolo del portiere.

Un appuntamento che sarà di consuetudine alla scuola calcio come ha ribadito Andrea Lupo, coordinatore tecnico delle Acli: “Essere un’Academy A.S. Roma offre grandi possibilità sia ai nostri tecnici che ai giocatori del settore giovanile. Grazie alla presenza dei tecnici, del responsabile del progetto è possibile disporre di un costante aggiornamento sulle metodologie innovative di allenamento e apre alla collaborazione dal punto di vista didattico-metodologico. La presenza presso la nostra struttura di professionisti in forza ad un club di serie A significa molto per tutti: la Roma dimostra grande disponibilità, attraverso un confronto costruttivo con i nostri istruttori e esercitazioni sul campo che coinvolgono tutti i gruppi squadra. Un’attenzione destinata solo ad una ristretta cerchia di società”.

1 du 6

I responsabili dell’AS Roma, dopo aver svolto l’allenamento con le categorie 2010-2011, si sono fermati anche per un breve briefing con i più piccoli spendendo per loro parole importanti, consigli e riflessioni, di seguito il video:

Un anno di collaborazione di alto profilo per le Acli Campobasso che ha nel suo dna il lavoro improntato al professionismo e la mentalità di pensare in grande.