di Redazione

Corso di Educazione Stradale destinato agli alunni della Scuola Primaria di Pesche, organizzati dal Direttore dell’Automobile Club Molise Francesco Meleca in collaborazione con la Referente e coordinatrice dell’Istituto, Professoressa Mariella Di Carlo. Il format proposto da ACI Molise prende in considerazione pedoni e attraversamenti pedonali e si rivolge agli alunni della scuola primaria perchè proprio loro rappresentano i primi destinatari della comunicazione in materia di sicurezza stradale, innanzitutto perché i dati ci dicono che l’incidente stradale costituisce per i più piccoli una delle cause principali di morte, ma soprattutto perchè i bambini e i ragazzi, già protagonisti della strada come pedoni, sono la generazione dei futuri automobilisti ed i migliori portavoce del messaggio di legalità con il mondo degli adulti. Obiettivo del Corso, dichiara il Direttore ACI Molise Francesco Meleca e far comprendere sin da piccoli ai futuri automobilisti che avere un comportamento corretto mentre si percorre la strada in auto, in bici o anche a piedi è fondamentale per muoversi in sicurezza e soprattutto seguire le regole della strada è una forma di grande rispetto verso se stessi e verso tutti gli altri utenti della strada. La giornata educativa denominata “A Passo Sicuro” è stata proposta attraverso la visione di sette episodi sotto forma di cartone animato: quattro affrontano il tema dal punto di vista del pedone, tre dal punto di vista dell’automobilista. Ogni episodio mostra in successione prima il comportamento errato e poi quello corretto. I ragazzi della Scuola elementare di Pesche hanno partecipato attivamente commentando e analizzando ognuno dei filmati proposti. La giornata è proseguita con la consegna da parte dell’ACI Molise di un libro gioco dove i ragazzi hanno potuto mettere in pratica le informazioni appena ricevute durante i video e di un Diploma di Sostenitore della Sicurezza Stradale. Un’esperienza senz’altro utilissima per gli alunni e le alunne delle classi coinvolte, commenta la coordinatrice Mariella Di Castro, i ragazzi hanno risposto con grande entusiasmo, sono sicura che faranno tesoro delle importanti informazioni ricevute durante questa bella giornata dedicata all’Educazione Stradale, per la quale ringraziamo l’Automobile Club Molise nella speranza di ritrovarci ancora per altre giornate come questa.