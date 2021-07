RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

E’ ORA CHE LA POLITICA SI ASSUMA LE PROPRIE RESPONSABILITA’,

E’ di questi giorni la notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria degli interventi presentati dagli Enti locali nell’ambito del Programma per la Qualità dell’Abitare e del finanziamento di 15 milioni di euro ottenuto dal Comune di Campobasso per la rigenerazione urbana.

Su tale finanziamento e sulla prospettiva di lavoro che esso offre, l’ACEM-ANCE Molise rivolge accorato appello affinché le risorse rimangano sul territorio, evitando gli errori commessi sui finanziamenti del CIS e facendo largo uso degli strumenti previsti dal decreto semplificazioni, che ha derogato molte norme del codice appalti soprattutto per gli appalti inferiori a 5 milioni di euro, ma anche per importi superiori se ricorrono determinati presupposti e consentendo finanche affidamenti diretti per commesse fino a 150.000 euro.

“Si tratta di un importante progetto per la città capoluogo – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – ma questa volta è necessario che la politica si assuma le proprie responsabilità affinché le risorse rimangano sul territorio e non siano solo di passaggio, facendo uso della normativa vigente e di tutti gli altri accorgimenti idonei a tutelare TUTTE le imprese locali, con conseguente incremento dell’occupazione e rilancio dell’economia regionale. Diversamente sarà l’ennesima occasione sprecata; per questo faremo attento monitoraggio onde evitare che ciò accada”.