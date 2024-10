di Redazione

Acea Molise srl comunica che, a partire da lunedì 4 novembre 2024, la sede di Termoli (sportello commerciale, uffici amministrativi e tecnici) sarà trasferita da via degli Atleti n.22 a Largo Martiri delle Foibe n.1. Per consentire il trasferimento alla nuova sede, lo Sportello commerciale di via degli Atleti 22 resterà chiuso al pubblico nelle giornate di venerdì 25, lunedì 28 e mercoledì 30 ottobre 2024. Nelle stesse giornate sarà disponibile lo sportello digitale dalle ore 9.00 alle ore 12.30, previa prenotazione. Resteranno comunque attivi, oltre allo sportello fisico e digitale anche gli altri canali di contatto:

numero verde commerciale: 800 098 550 da telefono fisso oppure 06 45 698 311 da telefono cellulare

Acea Molise, con l’obiettivo di continuare a migliorare i servizi erogati incrementerà i canali di contatto digitali quali: la chatbot; lo sportello digitale; il web self service MyAcea e l’accesso allo sportello fisico tramite appuntamento. Acea Molise comunica, inoltre, che a partire dal mese di novembre, il mercoledì gli uffici saranno aperti al pubblico solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi chiamando il numero verde 800 098 550 da telefono fisso oppure 06 45 698 311 da telefono cellulare. È importante che gli utenti si presentino con la conferma della prenotazione e con la documentazione necessaria per il servizio richiesto.