È stato assolto dal tribunale di Isernia. Si è concluso il procedimento penale a carico del 24enne Mauro Biasotto, che venne tratto in arresto nel gennaio 2017 per maltrattamenti e sequestro di persona in danno della signora Giacchetta Adelina, 54enne di Isernia, successivamente deceduta.

Il giudice ha assolto l’imputato ex art. 540 CPP e 88 cp in quanto incapace di intendere e di volere. La CTU redatta dal dr. Bruno calabrese, ha ottimamente evidenziato le patologie sofferte dal ragazzo, tuttavia recuperabili seguendo il percorso già intrapreso. Ne da notizia l’avvocato Franco Macerola.