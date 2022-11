Chissà se il presidente del Movimento 5stelle, Giuseppe Conte, è consapevole di quanto sta avvenendo in Molise. Mentre lui a Roma si pone in contrasto con il governo di centrodestra, in Molise gli esponenti regionali del suo partito spalleggiano Toma per arrivare a fine legislatura.

Se da un lato è ormai assodato che nulla faranno per votare la sfiducia al governatore in carica di Forza Italia, dall’altro i pentastellati molisani sono contrari a qualunque azione politica possa ostacolare il presidente della Regione Molise. L’obiettivo, per tutti, è arrivare a fine legislatura incassando fino all’ultimo centesimo di indennità. In fondo, come dar loro torto? Su sei consiglieri regionali eletti, nessuno di loro risulta avere un lavoro. Mettere in atto un provvedimento che ostacolerebbe la loro permanenza a Palazzo D’Aimmo comporterebbe la perdita di centinaia di migliaia di euro.

Se nel corso di questi anni varie sono state le situazioni in cui Greco e i suoi sono andati a spalleggiare il governatore di centrodestra più volte alle prese con le dissidenze interne, oggi il soccorso arriva su una proposta di legge della capogruppo del Pd Micaela Fanelli che propone una modifica della legge elettorale inserendo l’incompatibilità, negli ultimi sei mesi di legislatura, tra il presidente di Regione e il ruolo di commissario ad acta alla sanità.

Ma andiamo a vedere nello specifico: quanto soldi perderebbero i cinquestelle se invece di spalleggiare Toma spalleggiare altre forze di opposizione per mettere in difficoltà Toma?

Ogni consigliere regionale percepisce:

6.000 euro per indennità di carica

4.500 euro rimborso spese esentasse

Per un totale di 10.500 euro al mese. Tra i cinquestelle percepiscono questo importo minimo Patrizia Manzo Valerio Fontana, Fabio De Chirico, Vittorio Nola.

Più ricco è Angelo Primiani che accanto alle 10.500 euro si vede accreditare anche 1.500 euro di indennità di funzione perché eletto dal 2020 vice presidente del Consiglio regionale. Per un totale di 12mila euro. Ossia la stessa che percepisce un assessore regionale.

Il capogruppo del Movimento, Andrea Greco, si piazza in una via di mezzo. Per lui solo 11.250 euro al mese perché è in qualità di capogruppo percepisce solo 750 euro come indennità di funzione.

Ovviamente, da calcolare che su tutti gli importi ci sono sempre le famose 4.500 euro su cui non pagano le tasse perché figurano come rimborsi spesa.

Alla fine della giostra il resoconto è il seguente

CONSIGLIERE STIPENDIO MENSILE Fabio De Chirico 10.500 € Valerio Fontana 10.500 € Patrizia Manzo 10.500 € Vittorio Nola 10.500 € Angelo Primiani 12.000 € Andrea Greco 11.250 €

Se Toma cadesse a dicembre, a quanti soldi dovrebbero rinunciare i disoccupati d’oro del Molise?

A voi cittadini l’onere e l’onore di prendere la calcolatrice e farvi due conti. E voi, quanti mesi di lavoro dovete lavorare per guadagnare queste laute cifre non dovendo far nulla ma solo spalleggiando il presidente che sta distruggendo il Molise?