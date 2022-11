Per chi non crede o tende a pensare sia impossibile che i 5stelle sostengano di volta in volta il governatore del Molise Donato Toma pur di restare incollati alla loro poltrona fino a fine legislatura, ecco il video che inchioda Andrea Greco che salta il governo regionale in carica. Nonostante i danni arrecati al Molise e ai molisani.