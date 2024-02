di T.A.

Lo scorso 1° febbraio è stato siglato un accordo di rete tra numerosi partner per l’istituzione a Campobasso del Polo Tecnico Professionale “Artigianato e Manifattura 4.0”.

Un ambizioso progetto partito da un’idea del Centro Molisano di Studi Cooperativi, associato alla rete del Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, e diretto a mettere in connessione la formazione con le imprese, guardando alle nuove tecnologie. Tra le istituzioni aderenti all’iniziativa c’è anche il Comune di Campobasso; per le scuole del capoluogo di regione è partner l’Istituto Pertini – Montini – Cuoco; fa parte della rete anche la locale sezione della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, oltre a diverse aziende della formazione professionale sia molisane che di fuori regione. Tra le collaborazioni di fuori regione ci sono l‘Università degli Studi di Camerino e l’Università degli Studi del Sannio di Benevento. “Abbiamo aderito all’accordo di rete convinti che la formazione costituisca condizione necessaria per lo sviluppo di un territorio – dichiara il sindaco Paola Felice. Il Polo Tecnico Professionale Artigianato e Manifattura 4.0, infatti, mira a tener vive le nostre pregevoli tradizioni artigianali e manifatturiere innovando i processi di lavorazione, rendendoli al passo con i tempi e più rispondenti alle esigenze del mercato, grazie all’applicazione delle nuove tecnologie; soprattutto, l’istituzione di un Polo Tecnico Professionale rende l’offerta formativa più varia, ancor più di qualità e più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo grazie all’integrazione delle diverse risorse messe in campo dai partner aderenti all’accordo”.