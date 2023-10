di T.A.

“Quanti gratuiti “schiaffi” e danni all’immagine di Venafro !”, affermano contrariati molti venafrani. Il prosieguo dell’esternazione : “Anche l’albero da settimane piegato dal maltempo nelle vicinanze della storica chiesa del Carmine resta lì, sul marciapiede, senza essere rimosso, rovinando l‘attrattiva naturale della zona. Un autentico “schiaffo” all’intera città e dal nostro Comune nessuno che alzi un dito ! E dire che la nuova amministrazione è di pochi mesi, per cui dovrebbe essere carica ed animata da tanta buona volontà ed un sacco energie … Ed invece sotto gli occhi di tutti risaltano esempi e testimonianze di tutt’altro tenore, purtroppo ! Oltre al ”povero” albero del Carmine miseramente piegato e non rimosso, si segnala l’abbondantissima quantità di acqua sorgiva del rione Ciaraffella che corre via a lato della Palazzina Liberty senza che ci siano misure ed interventi di sorta ! Una noncuranza assoluta ed h 24, che non gratifica affatto l’intera amministrazione municipale ed in particolare il settore ambiente e tecnico ! Possibile mai non … muoversi a pietà !?!”. Cos’altro poter fare, come organo d’informazione, se non riportare le accorate e giuste esternazioni della gente perché qualche … “anima pia” si rimbocchi le maniche, adoperandosi finalmente !?! Null’altro, si creda !