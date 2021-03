TERMOLI, 20.03.2021 – Sono stati accolti questa mattina all’ospedale San Timoteo di Termoli da una delegazione dell’amministrazione comunale. Da lunedì quattro medici venezuelani saranno in forza nel reparto di Medicina d’Urgenza. Si tratta di Clementina Ortiz, Maria Balbo, Edoardo Guvaria e Kevin Rincon. Di origine venezuelane ma in Italia già da diversi anni, hanno lavorato tutti in contesti emergenziali.

A dargli il benvenuto il sindaco Francesco Roberti, con gli assessori Vincenzo Ferrazzano, Michele Barile e Silvana Ciciola. Andranno a dare man forte al reparto che più di altri in questi ultimi mesi sta subendo la pressione del Covid-19.

Con il sindaco e gli assessori hanno visitato il nosocomio, il centro vaccinale gestito dalla Croce Rossa e i moduli esterni per la Terapia Intensiva in allestimento davanti al Pronto Soccorso. Per questi ultimi, il responsabile dei lavori ha riferito al sindaco Roberti che per la prossima settimana si dovrebbe passare agli allestimenti degli interni in modo che, trascorsa la Pasqua, la nuova Terapia Intensiva diventerà operativa.

L’amministrazione comunale ha già provveduto ad individuare gli alloggi dove soggiorneranno i quattro medici venezuelani in questo periodo.

A loro, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario dell’ospedale, l’amministrazione comunale rinnova la più sentita stima augurando buon lavoro in attesa che la situazione possa tornare alla normalità.