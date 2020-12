Quest’anno il Covid19 non ha permesso una vera e propria cerimonia di accensione delle luminarie in città, ma l’Amministrazione ha voluto quantomeno anticipare di qualche giorno l’illuminazione natalizia delle strade cittadine e, infatti, già dalla serata di oggi 1° dicembre le strade del centro di Campobasso hanno sfoggiato il loro abito luminoso.

“Quest’anno abbiamo esteso le illuminazioni natalizie anche in strade non toccate negli anni scorsi – ha dichiarato l’Assessore alle Attività Produttive, Paola Felice – e inoltre abbiamo immaginato di rendere tangibile, anche figurativamente, il legame che unisce i campobassani ai Misteri del Di Zinno, attraverso un’istallazione luminosa posizionata proprio sotto Palazzo San Giorgio.”

Dopo la mancata uscita degli ingegni nel 2020 a causa della pandemia, la passione dei campobassani per i Misteri si è fatta, se possibile, ancora più viscerale e l’Amministrazione comunale ha inteso rilanciarla anche a livello mediatico attraverso l’installazione di una originale cornice selfie che ha per protagonisti la Donzella e il Diavolo, personaggi emblematici degli ingegni del Di Zinno.

“Le luminarie di quest’anno vanno incontro principalmente all’esigenza dei commercianti locali con i quali abbiamo deciso di comune accordo di tenere acceso, anche simbolicamente, lo spirito natalizio e sono, in un periodo complicato come quello che da tanti mesi stiamo vivendo, un segnale di speranza che vogliamo abbracciare insieme all’intera comunità cittadina. – ha aggiunto l’assessore Felice – Purtroppo non possiamo fare grandi cose quest’anno e soprattutto non possiamo organizzare eventi, ma volevamo che questo Natale sottolineasse la forza della nostra tradizione più bella, tradizione che, oltre a segnare la nostra identità, rappresenta un solido sostegno morale per l’intera comunità cittadina.

Abbiamo operato il tutto risparmiando sui costi, circa 6000 euro iva inclusa per tutte le luminarie, compresa anche l’istallazione con i personaggi del Di Zinno, ma non rinunciando a portare in piazza e per le strade tutti i simboli del Natale, albero e presepe inclusi e che verranno montati nei prossimi giorni.”