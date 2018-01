Una delle priorità del prossimo governo, sia esso nazionale che regionale, deve essere quella di accelerare drasticamente i tempi di pagamento della P.A. verso le imprese.

A raccogliere il grido di dolore di tanti imprenditori è il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi. Lo Stato, sostiene Lombardi, che dovrebbe essere garante della crescita economica del Paese, spesso diventa la causa principale dei fallimenti di molti imprenditori.

È assolutamente necessario invertire la rotta con tempi di pagamento più celeri verso imprenditori, fornitori e professionisti.

Ormai sono sempre più all’ordine del giorno piccole e medie che sono sull’orlo del precipizio perché vantano sempre più crediti da parte della P.A. Questo meccanismo perverso, continua Lombardi, fa sì che le imprese si indebitano con le banche per onorare gli impegni assunti.

È per questo che la politica non può ignorare che attualmente ci sono artigiani e piccole e medie imprese che sono fallite perché non hanno potuto pagare banche e fornitori. La politica, conclude Lombardi, deve tornare ad occuparsi di temi centrali come questo per garantire al Paese e alle nuove generazioni un futuro degno di tale nome.