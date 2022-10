Anche quest’anno Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, ha indetto la Call to Action “Le buone notizie dello sport”. Si tratta di un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio di CONI e CIP Nazionali. Nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, l’azienda ha deciso di premiare e supportare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineano il ruolo dello sport quale strumento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.

Delle 131 società partecipanti, 13 quelle del Molise.

Il bando di questa edizione prevedeva il contributo di €4.000,00 per ogni premiato ed in regione ad emergere è stata la FLY SPORT MOLISE ASD (Termoli CB).

Date poi le numerose progettualità degne di riconoscimento, targa con mensione speciale attribuita ad altre dodici realtà partecipanti. In Molise, a spiccare, la CS PATTINAGGIO CAMPOBASSO ASD.

“Per me e per tutto il Comitato è una gioia sapere del premio attribuito ai ragazzi della Fly Sport Molise Asd di Termoli – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – Si tratta di un riconoscimento di fondamentale importanza per tutto il team che crede fortemente nello sport ed in tutte le attività portate avanti con passione e sacrificio ogni giorno. I nostri atleti poi, più di chiunque altro, sono la testimonianza di forza di volontà ed integrazione, messaggi da diffondere per infondere grinta e speranza”

“Noi della Fly Sport Molise – ha dichiarato Gabriele Pasciullo, Presidente Fly Sport Molise ASD di Termoli – ci sentiamo immensamente onorati e grati di aver partecipato e vinto il premio Call to Action ‘le buone notizie dello sport’. Grazie a questo riconoscimento potremo continuare a svolgere le nostre attività sportive e la nostra opera di sensibilizzazione di inclusione sociale. Attraverso i valori più veri e profondi dello sport, il nostro impegno e la volontà di migliorare il territorio e la comunità in cui viviamo, noi ci impegniamo concretamente ad essere il mezzo di un sano cambiamento culturale.”