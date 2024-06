di Redazione

In questo periodo i contribuenti italiani hanno la possibilità di indicare nella propria dichiarazione dei redditi un ente di volontariato e/o di ricerca cui destinare il 5 x 1000 delle tasse che versano allo Stato Italiano. Tra le numerose opzioni che si possono considerare vi è anche quella di destinare tale contributo alla cultura. Infatti nell’elenco degli enti fra cui è possibile scegliere vi è anche l’Accademia Dinastica Universitaria Ordine Militare del Santissimo Sacramento della Annunciazione di Nazareth della Nobile Famiglia Agricola. I fondi che perverranno in questo modo continueranno ad essere destinati a finanziare attività ed eventi culturali solidali avendo destinazione di formazione e informazione storico culturale. Un modo concreto dunque per incentivare i tanti argomenti che abbiamo messo in atto dalla genealogia uno studio equiparato ad una sorta di archeologia alla storia e alla scienza araldica. Chiunque condivide il nostro lavoro dovrà semplicemente riportare il codice fiscale della A.D.U.O.M.S.S.A.N. ( 91058700708 ) nell’apposito spazio (il primo riquadro della sezione destinata specificatamente al 5 X 1000) presente sul proprio modulo (CUD, UNICO o 730) e apporre la propria firma nel box indicato.