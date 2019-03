Auguri Italia! Oggi 17 marzo 2019 ricorre, infatti, l’anniversario dell’unificazione del Paese e della nascita del Regno d’Italia. Il Regno d’Italia fu lo Stato italiano nato il 17 marzo 1861 dopo la guerra risorgimentale (seconda guerra d’indipendenza) combattuta dal Regno di Sardegna per conseguire l’unificazione nazionale italiana.

Il completamento del territorio nazionale avvenne al termine della prima guerra mondiale, considerata come la quarta guerra d’indipendenza italiana, il 4 novembre 1918 (giorno della diramazione del Bollettino della Vittoria che annunciava che l’Impero austro-ungarico si arrendeva all’Italia) in base all’armistizio firmato a Villa Giusti, nei pressi di Padova. Con il successivo trattato di Saint-Germain-en-Laye, nel 1919, l’Italia completò l’unità nazionale con l’annessione di Trento, Trieste, l’Istria e parte della Dalmazia.

Dal 1861 al 1946 fu una monarchia costituzionale basata sullo Statuto Albertino, concesso nel 1848 da Carlo Alberto di Savoia ai suoi sudditi del Regno di Sardegna, prima di abdicare l’anno successivo. Al vertice dello Stato vi era il re, il quale riassumeva in sé i tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario seppur esercitati non in maniera assoluta. Tale forma di governo fu avversata dalle frange repubblicane (oltreché internazionaliste e anarchiche) e si concretizzò soprattutto in due note vicende: la fucilazione di Pietro Barsanti (considerato il primo martire della Repubblica Italiana) e l’attentato di Giovanni Passannante, di fede anarchica.

Solo nel 1946 l’Italia divenne una repubblica e nello stesso anno fu dotata di un’Assemblea Costituente al fine di redigere una costituzione avente valore di legge suprema dello Stato repubblicano, onde sostituire lo Statuto Albertino sino ad allora vigente. Nel periodo del Regno d’Italia fu a più riprese intrapresa la costituzione di possedimenti coloniali che compresero domini in Africa orientale, in Libia e nel Mediterraneo, e una concessione a Tientsin, in Cina. Il Regno d’Italia prese parte alla terza guerra d’indipendenza, a diverse guerre coloniali e a due conflitti mondiali.

La trasformazione nell’attuale assetto istituzionale avvenne in seguito a un referendum tenutosi il 2 e 3 giugno, che sancì la nascita della Repubblica Italiana, che il 1º gennaio 1948 si dotò di nuova Costituzione.