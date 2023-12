di Redazione

L’azienda pastaia ancora al fianco dei rossoneri in veste di Official Pasta e Partner del Club, nel segno di uno stile di vita sano e di un’alimentazione corretta e accessibile

Milano, 20 dicembre – AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo pluriennale della partnership con La Molisana, Official Pasta e Partner del Club rossonero, portando avanti una collaborazione nata nella stagione 2018/19. Un nuovo traguardo che testimonia il comune desiderio di proseguire la partnership che ha visto l’azienda pastaia integrata profondamente nelle principali attività del Club e nella promozione di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione. Da evidenziare, in questo senso, l’impegno condiviso e concreto verso la comunità dimostrato attraverso progetti di sostenibilità sul territorio, sviluppati anche al fianco di Fondazione Milan. La Molisana continuerà a essere protagonista nei matchday a San Siro, con i suoi prodotti che saranno presenti nelle sale hospitality dello stadio, dove saranno allestiti anche dei corner dedicati, e la visibilità del marchio a bordocampo durante le partite. Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di proseguire il percorso tracciato assieme a un partner importante come La Molisana. Questa collaborazione unisce due tra le eccellenze del made in Italy a livello globale che, con grande passione, condividono da anni gli stessi valori e obiettivi ambiziosi”. “Siamo felici di confermare il nostro appoggio alla società rossonera – afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato della Molisana – Lo sport è un veicolo che trasmette valori importanti quali l’impegno, il sacrificio, il saper fare squadra. Tutto ciò va di pari passo con un corretto stile di vita e un sano regime alimentare. La partnership con il Milan ci consente di consolidare la presenza del nostro brand nel nord dell’Italia e di esportare il nostro marchio in tutto il mondo