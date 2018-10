Nel corso di una serie di controlli per contrastare l’abusivismo edilizio, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Isernia, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due noti imprenditori del posto per aver realizzato, in area urbana, lavori edili in totale difformità rispetto agli interventi autorizzati dagli organi competenti, consistenti nella copertura di una terreno con calcestruzzo e la posa in opera di un cancello metallico.

Uomini dell’Arma in azione anche a Castel San Vincenzo, dove, nell’ambito di controlli alle strutture ricettive turistiche, sono stati denunciati tre campani, proprietari di ‘Case Vacanze’, che avevano omesso di registrare alcuni clienti nel mese di agosto.