I militari della Compagnia di Venafro, a conclusione di un’attività di indagine che si inserisce in una più ampia campagna di controlli, mirata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato in un Comune del basso Molise, la realizzazione di un porticato in muratura con la relativa recinzione in difformità edilizia e su area pubblica. Per il proprietario è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia anche per occupazione di suolo pubblico.